Вашингтон, 23 апреля, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Тело подозреваемого в стрельбе, в результате которой пострадали четыре человека, было найдено после нескольких часов розысков в Вашингтоне. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба полиции столицы США в своём Twitter.

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Подозреваемый в стрельбе был найден мёртвым в квартире в районе Коннектикут Авеню и улицы Ван Несс. На фотографии с места происшествия, прикреплённой к сообщению, виден пистолет и три штурмовые винтовки с оптическим прицелом.

Личность предполагаемого злоумышленника не разглашается. После обнаружения тела подозреваемого полиция города разрешила жителям покинуть спецпомещения, где они находились в целях безопасности, и поблагодарила за помощь «федеральных партнёров», среди которых были ФБР и секретная служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате стрельбы в фешенебельном районе Вашингтона, рядом с университетом, школой и иностранными посольствами, неизвестный открыл стрельбу по прохожим и ранил четырёх человек, среди которых была девочка 12-ти лет.