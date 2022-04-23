Эр-Рияд, , 05:38 — REGNUM Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Саудовской Аравии, сообщает газета Alriyadh.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По ее данным, инцидент произошел на автодороге Медина — Мекка. В результате ДТП погибли восемь человек, еще 43 получили травмы различной степени тяжести. Из них 30 человек находятся в стабильном состоянии, еще десять получили травмы средней степени тяжести. Остальные трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Других подробностей о дорожной аварии не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля пассажирский автобус перевернулся на трассе в Румынии. В результате аварии пострадали шестеро человек, среди них четверо детей.