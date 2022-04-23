Сана, 23 апреля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Танкер Imperious, перевозивший более 30 тонн топлива, был задержан силами возглавляемой Эр-Риадом коалиции возле йеменского порта Ходейда в Йемене. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе йеменской нефтяной компании YPC.

(сс) Free-Photos Танкер

Перед захватом судно было проверено и экипаж имел разрешение на заход в морскую гавань. Официальный представитель YPC Иссам аль-Мутаваккиль потребовал от аравийской коалиции «незамедлительно освободить все задержанные суда».

Он подчеркнул, что перевозимое танкером топливо имеет большую важность для работы объектов социальной инфраструктуры Йемена, включая медицинские учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля силы коалиции во главе Саудовской Аравией арестовали судно «Sea Heart», следовавшее с горючим в порт Ходейда.