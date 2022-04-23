Североморск, Мурманская область, 23 апреля 2022, 05:27 — REGNUM Отдельный корабельный противолодочный вертолётный полк Северного флота (СФ) отработал в Баренцевом море ночные посадки на палубу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
Тренировки экипажей противолодочных и поисково-спасательных вертолётов Ка-27 проводились в тёмное время суток «для подготовки экипажей к ночным полётам над морем и посадкам на палубу корабля».
В сообщении отмечается, что днём ранее навыки посадки на палубу большого противолодочного корабля «Североморск» совершенствовали шесть экипажей Ка-27 вертолётного полка СФ.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России заявил, что в условиях резкого возрастания напряжённости и угроз в Европе Северный флот получит свыше 500 единиц современного вооружения.
Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу заявил об усилении Северного флота из-за угроз в Европе