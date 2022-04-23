Североморск, Мурманская область, 23 апреля, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Отдельный корабельный противолодочный вертолётный полк Северного флота (СФ) отработал в Баренцевом море ночные посадки на палубу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

Тренировки экипажей противолодочных и поисково-спасательных вертолётов Ка-27 проводились в тёмное время суток «для подготовки экипажей к ночным полётам над морем и посадкам на палубу корабля».

пресс-служба СФ «В дневное время вертолётчики совершили облёт большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», который вышел в море для выполнения плановых задач боевой подготовки, а также проверки вооружения и технических систем после восстановления технической готовности».

В сообщении отмечается, что днём ранее навыки посадки на палубу большого противолодочного корабля «Североморск» совершенствовали шесть экипажей Ка-27 вертолётного полка СФ.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России заявил, что в условиях резкого возрастания напряжённости и угроз в Европе Северный флот получит свыше 500 единиц современного вооружения.