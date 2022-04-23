Вена, , 05:24 — REGNUM Введение эмбарго на российский газ в Австрии вводить нельзя, так как последствия такого решения ударят по Австрии сильнее, чем по России. Такое заявление сделал глава министерства финансов Австрии Магнус Бруннер 22 апреля в интервью CNN.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава минфина Австрии пояснил, что промышленность страны настолько зависит от российских энергоносителей, что у правительства нет выбора. По мнению Бруннера, если санкции ударяют по австрийской экономике больше, чем по тому, против кого они направлены — по России, то в них нет смысла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что австрийский канцлер Карл Нехаммер выступил против введения запрета на поставки российских энергоресурсов и добавил, что ввода эмбарго не хотят также Венгрия и Германия. При этом Нехаммер поддержал саму идею введения антироссийских санкционных мер, отметив, что санкции должны быть для России больнее, чем для вводящих их стран ЕС.

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