Берлин, , 05:09 — REGNUM Введение эмбарго на газ и другие энергоносители из России может повлечь серьёзные последствия для жителей Германии. Такое заявление сделал глава Социальной ассоциации Германии Адольф Бауэр в опубликованном 23 апреля интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

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Бауэр выступил решительно против введения эмбарго на российские энергоносители, пояснив, что нельзя рисковать, принимая во внимание уровень инфляции в стране. По мнению Бауэра, в случае отказал от поставок российских энергоносителей бедные слои населения в Германии могут столкнуться с серьёзными трудностями.

Бауэр уточнил, что в стране растут не только цены на энергоносители, но и арендная плата и цены на продукты питания. В случае, если ситуация не улучшится, бедные слои населения, которые уже с трудом сводят концы с концами, пострадают «сверх всякой меры».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал недопустимым введение эмбарго на поставки в Европу российского природного газа, так как оно не остановит спецоперацию Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины и при этом приведет к значительным последствиям для Германии, для всей Европы и затруднит восстановление Украины.

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