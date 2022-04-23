Сеул, 23 апреля, 2022, 04:53 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 75 449 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Из них всего 29 приехали в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что заболеваемость COVID-19 в стране продолжает снижаться. В частности, за прошедшие три дня в Республике Корея выявляли менее 100 тыс. зараженных ежесуточно. Такие показатели последний раз фиксировались в первой половине февраля 2022 года.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло16 830 469. Также за минувшие сутки в стране скончался 151 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 22 024 человека.