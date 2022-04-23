Ашхабад, 23 апреля 2022, 04:50 — REGNUM Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов по случаю мусульманского религиозного праздника Лейлят аль-Кадр (по-туркменски — Гадыр гиджеси) помиловал более 500 заключённых. Об этом 22 апреля сообщает Государственное информационное агентство Туркмении.
По данным агентства, в этом году помилованы будут 514 граждан Туркмении.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области впервые за 11 лет помиловали человека, совершивший преступление в 2017 году.
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