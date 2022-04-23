Ашхабад, 23 апреля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов по случаю мусульманского религиозного праздника Лейлят аль-Кадр (по-туркменски — Гадыр гиджеси) помиловал более 500 заключённых. Об этом 22 апреля сообщает Государственное информационное агентство Туркмении.

Флаг Туркмении

Государственное информационное агентство Туркмении Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма… а также по случаю священной Гадыр гиджеси, президент Туркменистана… Сердар Бердымухамедов подписал Указ «О помиловании в честь священной Gadyr gijesi осуждённых лиц», освободив помилованных от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы».

По данным агентства, в этом году помилованы будут 514 граждан Туркмении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области впервые за 11 лет помиловали человека, совершивший преступление в 2017 году.