Бразилиа, 23 апреля, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Бразилии издало декрет, отменяющий режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Official Gazette.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Согласно данным ведомства, система здравоохранения республики уже способна справиться с потоком пациентов, заболевших COVID-19. Также в стране зафиксировали значительное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, в Бразилии уже 74% жителей привились против COVID-19.

Тем не менее бразильский минздрав продолжает настаивать на вакцинации населения. Отметим, что с начала пандемии в Бразилии подтвердили более 30,3 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались более 662 тыс. человек.