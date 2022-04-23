Красноярск, 23 апреля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. В субботу, 23 апреля, в Красноярске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, утром на дорогах местами гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Конец апреля. В парке Гремячая Грива

В 08:00 на Театральной площади было −4 °C.

Ночью с 23 на 24 апреля ожидается до −7… −4 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 апреля, в Красноярске до −1… +4 °C, облачно, небольшой дождь, мокрый снег. Ночью — до −3… −2 °C.

В понедельник, 25 апреля, в Красноярске ожидается до +3… +7 °C днём и до −2… −1 °C ночью. Облачно, днём небольшой дождь.

23 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве ожидается резкое понижение температуры воздуха. В горах южных районов Красноярского края, в Хакасии и Туве западный ветер на порывах до 15−18 м/с.

23−25 апреля в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.