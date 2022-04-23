Москва, , 03:57 — REGNUM Власти Малайзии изучат возможность поставок полупроводников и электроники в Россию, заявил малайзийский посол в Москве Бала Чандран.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен», — цитирует дипломата РИА Новости.

Чандран добавил, что пока соответствующих запросов из России не поступало. При этом он не исключил, что российские предприятия могут начать вести переговоры по этому вопросу. Посол добавил, что Малайзия является одним из крупнейших мировых экспортеров полупроводников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что королевство отстает в плане развития от Вьетнама и Индонезии.