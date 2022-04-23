Вашингтон, 23 апреля, 2022, 03:51 — ИА Регнум. До четырёх человек возросло число пострадавших в результате стрельбы в Вашингтоне. Об этом 22 апреля сообщил журналистам представитель полиции округа Колумбия в ходе брифинга для СМИ.

Niels Noordhoek Стрельба

Четвёртой пострадавшей оказалась пожилая женщина, которой пуля оцарапала спину. Госпитализация ей не потребовалась, медицинская помощь была оказана на месте. Состояние остальных троих пострадавших медики назвали стабильным, одна из пострадавших — девочка 12 лет, она получила ранение в руку.

Розыск злоумышленника, открывшего стрельбу по людям на северо-западе Вашингтона, продолжается. Представитель полиции назвал в качестве лица, которое представляет интерес для следствия, 23-летнего жителя города Фейрфакс в штате Виргиния.

Офицер полиции уточнил, что молодой человек привлёк интерес в связи с публикациями в соцсетях, где, предположительно, были размещены видеозаписи стрельбы по людям. Подлинность данных записей пока не подтверждена, полиция обратилась к молодому человеку с призывом самостоятельно явиться для беседы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне произошла стрельба в зажиточном районе города, возле школы, университета и нескольких посольств.