Хираката, , 03:47 — REGNUM В городе Хираката, расположенном в префектуре Осака на юго-западе японского острова Хонсю, с симптомами отравления были госпитализированы 33 студента местного колледжа. Об этом 23 апреля сообщает агентство Kyodo.

Курица (сс) barskefranck

Экстренную медицинскую помощь пришлось вызвать после совместного ужина молодых людей в местном общежитии. Состояние четверых пострадавших оценивается медиками как тяжёлое, с ними из-за проблем с дыханием проводятся реанимационные мероприятия.

Местные власти начали проверку инцидента. По предварительным данным, причиной отравления могла послужить тушёная курица.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования Казахстана проследит, чтобы провели расследование отравления более 70 студентов в столовой колледжа города Рудный Кустанайской области.

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