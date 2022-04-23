Запорожье, Украина, , 03:37 — REGNUM Самолет Ан-26 упал в Запорожской области Украины из-за погодных условий и низкой высоты полета, сообщает пресс-служба областной администрации.

Самолет Ан-26 Igor Bubin

Сообщается, что следствие установило, что воздушное судно летело на низкой высоте в условиях тумана. Самолет врезался в линии электропередачи, что и привело к его крушению. В результате авиапроисшествия погиб один человек, еще двоя получили различные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Запорожской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший технический рейс. Других подробностей вначале не приводилось.

Читайте ранее в этом сюжете: В Запорожской области упал украинский самолет Ан-26