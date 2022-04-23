Брюссель, 23 апреля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Бельгийские власти предоставили политическое убежище бывшему президенту Эквадора Рафаэлю Корреа, сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на экс-главу республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Корреа

Журналисты отмечают, что у них в распоряжении оказался документ от Главного уполномоченного по делам беженцев и апатридов Бельгии, где подтверждается новый статус беглого политика.

Сам Корреа женат на гражданке Бельгии, а их дети также имеют бельгийское гражданство. Ранее суд Эквадора приступил к процессу экстрадиции Рафаэля Корреа. В родной стране экс-президента обвиняют в коррупционной деятельности. При этом Корреа утверждает, что обвинения сфабрикованы его политическими противниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля суд Эквадора выпустил на свободу бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, который был осужден за коррупцию и взяточничество.