Нью-Йорк, США, 23 апреля 2022, 03:26 — REGNUM В Киеве 28 апреля состоятся переговоры между Генсеком ООН Антониу Гутеррешем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба генсека.
Гутерреш также обсудит с работающими на Украине сотрудниками всемирной организации «расширение гуманитарной помощи» местному населению.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Москве состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
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