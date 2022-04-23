Нью-Йорк, США, 23 апреля, 2022, 03:26 — ИА Регнум. В Киеве 28 апреля состоятся переговоры между Генсеком ООН Антониу Гутеррешем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба генсека.

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пресс-служба Генсека ООН «Генеральный секретарь на следующей неделе посетит Украину. Он проведёт рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля».

Гутерреш также обсудит с работающими на Украине сотрудниками всемирной организации «расширение гуманитарной помощи» местному населению.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Москве состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.