Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Попытку поджечь себя совершил мужчина в Вашингтоне, рядом со зданиями верховного суда и Конгресса США. Об этом 22 апреля сообщил телеканал Fox.

Медицинский вертолёт ER24 EMS (Pty) Ltd

Уточняется, что на месте происшествия приземлился медицинский вертолёт, который доставил мужчину в больницу. Как утверждают очевидцы, вертолёт совершил посадку прямо у ступеней Капитолия.

Полиция округа Колумбия подтвердила посадку вертолёта и перекрытие двух улиц в районе Капитолия. При этом пояснялось, что об угрозе общественной безопасности речи не идёт, произошёл инцидент «медицинского характера».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что неизвестный открыл стрельбу возле школы в Вашингтоне, пострадали как минимум три человека.

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