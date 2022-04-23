Вашингтон, 23 апреля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Попытку поджечь себя совершил мужчина в Вашингтоне, рядом со зданиями верховного суда и Конгресса США. Об этом 22 апреля сообщил телеканал Fox.

ER24 EMS (Pty) Ltd Медицинский вертолёт

Уточняется, что на месте происшествия приземлился медицинский вертолёт, который доставил мужчину в больницу. Как утверждают очевидцы, вертолёт совершил посадку прямо у ступеней Капитолия.

Полиция округа Колумбия подтвердила посадку вертолёта и перекрытие двух улиц в районе Капитолия. При этом пояснялось, что об угрозе общественной безопасности речи не идёт, произошёл инцидент «медицинского характера».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что неизвестный открыл стрельбу возле школы в Вашингтоне, пострадали как минимум три человека.