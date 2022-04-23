Вашингтон, 23 апреля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Меры давления, которые предпринимают западные страны в отношении России, стали одной из тем встречи помощник президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Представитель Вашингтона заверил главу украинского правительства в «непоколебимой приверженности поддержке властей и народа Украины». Стороны также обсудили военную, экономическую и гуманитарную помощь, которую получает Киев от США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что Украина получит от Вашингтона дополнительно $500 млн в виде экономической помощи. За прошедшую неделю США предоставили Киеву уже более $1,3 млрд.

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