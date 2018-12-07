Тюмень, 23 апреля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. В Тюмени избили пенсионерку, которая хотела вернуть пропавший самокат внука. Об этом сообщает «Вслух. ру».

Publicdomainpictures.net Мальчик на самокате

Предварительно известно, что у внука тюменки пропал самокат. Затем ребёнок увидел свой самокат у другого мальчика на скейт-площадке. Об этом он сообщил бабушке. Женщина пришла, посмотрела, по приметам, и выходило, что мальчик катается на самокате её внука. Но ребёнок, настаивал, что это его самокат. Пенсионерка предложила позвонить его родителям. А после звонка пришёл отец мальчика и накинулся на пенсионерку с кулаками. В социальных сетях уже есть видео с инцидентом.

«Пациентке оказывают помощь в условиях отделения нейрохирургии ОКБ №2 по поводу черепно-мозговой травмы, ушибов и ссадин», — сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области о состоянии пострадавшей.

В правоохранительных органах изданию сообщили, что нападавший установлен, решается вопрос о привлечении его к ответственности.