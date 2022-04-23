Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Секретарь по стратегическим вопросам администрации президента Аргентины Густаво Белис и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи в Вашингтоне обсудили ситуацию, складывающуюся на Украине в связи с проведением Россией военной спецоперации, а также проблемы продовольственной и энергетической безопасности. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

президент Аргентины Альберто Фернандес Twitter.com/alferdez

Из документа следует, что Белис и Салливан обсудили «совместные усилия» в вопросах реагирования на украинский кризис, а также «решение вопросов продовольственной безопасности и энергетической устойчивости».

пресс-служба Белого дома «Они также говорили о важности реагирования на гуманитарный кризис (на Украине)».

На переговорах были затронуты и другие направления сотрудничества, в частности, в добыче лития, развитии чистой энергетики, технологий связи и спутниковых систем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Аргентины Альберто Фернандес выступил за восстановление дипломатических отношений с Венесуэлой, прерванных экс-президентом Маурисио Макри.

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