Севастополь, , 02:52 — REGNUM Прощание со старшим мичманом ракетного крейсера «Москва» Иваном Вахрушевым, погибшим при попытке потушить возгорание на корабле, прошло в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев 22 апреля в своем телеграм-канале.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

«Сегодня мы простились с Иваном Леонидовичем Вахрушевым. Старший мичман, старшина котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота…», — написал глава Севастополя.

Развожаев отметил, что своими действиями моряк спас сотни людей, совершив подвиг. Он добавил, что Вахрушев вывел матросов после того, как на крейсере вспыхнул пожар, а после спустился и заглушил котельную, но не успел выбраться из помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России объявило, что в результате пожара и детонации боезапаса на ракетном крейсере «Москва», произошедших 13 апреля, погиб один военнослужащий и еще 27 членов экипажа пропали без вести. Кроме того, 396 членов команды корабля были эвакуированы.

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