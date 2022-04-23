Сараево, , 02:48 — REGNUM Молодая женщина погибла в результате землетрясения магнитудой 5,7 на бге Боснии и Герцеговины. Об этом 23 апреля сообщил портал издания Dnevni avaz.

Босния и Герцеговина

Женщина 1994 года рождения была доставлена в тяжёлом состоянии в больницу «Доктора Сафета Муйича» в городе Мостар. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась от полученных травм.

Уточняется, что на дом умершей женщины в районе Кукавац обрушилась часть скалы. Пострадали родители погибшей.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки были зарегистрированы в 00:09 мск 23 апреля. Эпицентр подземных толчков находился в 42 км от города Мостар (население более 100 тыс. человек), а их очаг залегал на глубине пяти километров.

Подземные толчки ощутили и в Далмации, регионе в прибрежной части Хорватии. В городах Боснии и Герцеговины Сараево, Зеница, Требине люди покидали дома, ощутив сильные колебания почвы. Также поступили сообщения об ощутимых подземных толчках из сербского города Валево и из столицы страны Белграда.

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