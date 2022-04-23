Дублин, , 02:34 — REGNUM Евросоюз жертвует своими интересами в мире ради Соединенных Штатов, которые заинтересованы в борьбе с Россией, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в интервью китайской газете The Global Times.

Флаги США и ЕС

«Но с началом российской операции на Украине идея европейской автономии улетучилась, и они буквально ведут себя как вассалы Соединенных Штатов», — заявила она.

При этом, по словам Дейли, слова европейских политиков о большей автономии не имеют под собой основания. По ее мнению, ЕС принес в жертву свои экономические интересы ради интересов США.

Дейли подчеркнула, что жители Европы заинтересованы в добрососедских отношениях с Россией. По ее мнению, этого можно достичь путем договоренностей о безопасности с Москвой, однако Брюссель действует иначе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия издала рекомендации для жителей ЕС, которое якобы помогут снизить потребление энергии и расходы на нее. Гражданам стран Евросоюза предложили меньше пользоваться автомобилем, ездить на поездах вместо самолетов, а также отключить отопление дома.