Донецк, , 02:25 — REGNUM Вооруженные формирования Украины обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка, 23 апреля сообщает в своем телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрел был совершен в 01:45 по местному времени (совпадает с мск). По городу со стороны населенного пункта Красногоровка было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 апреля украинские боевики обстреляли из артиллерии Донецк, Горловку и Ясиноватую. В столице ДНР обстрелу подверглись Петровский и Куйбышевский районы.

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