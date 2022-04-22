Киев, 23 апреля, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Заявление о том, что Украина начала получать от своих партнёров то оружие, которое было нужно, сделал президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, которое было опубликовано 23 апреля в его телеграм-канале.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Зеленский выразил благодарность за поставки вооружения неким партнёрам Украины, не называя их. По словам украинского президента, в этот раз партнёры обеспечили Киев именно тем вооружением, которое Украина запрашивала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Бельгия продолжит поставлять вооружение Украине, рассчитывая оплачивать поставки из Европейского фонда мира. В планы Брюсселя входит передача Украине противотанковых ракетных комплексов Milan и, может быть, самоходных артиллерийских установок M109, которых у страны в настоящее время нет.