Тайбэй, , 02:05 — REGNUM Тайвань собирается направить Украине $8 млн в качестве финансовой помощи для решения гуманитарных проблем, сообщил глава тайваньского внешнеполитического ведомства острова Джозеф У.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил 22 апреля в рамках видеоконференции с мэром Киева Виталием Кличко. Министр уточнил, что $3 млн из указанной суммы будут получены непосредственно киевским властями, а еще $5 млн направят шести украинским медицинским учреждениям.

Указанные средства планируется взять со специального банковского счета, который был открыт Тайванем в начале марта с целью сбора пожертвований для Украины. С этого счета уже использовано более $20 млн, которые были распределены между Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией и другими европейскими государствами, принимающим беженцев с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент Всемирного банка Дэвид Малпасс объявил, что его учреждение мобилизовало $3 млрд для оказания экономической помощи Украине, которые должны обеспечить функционирование ключевых государственных служб страны.

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