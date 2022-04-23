Москва, , 01:59 — REGNUM Европа не протянет и недели без российского газа. Такое утверждение сделал 22 апреля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале в ответ на новость о согласии Еврокомиссии на оплату странами Европы поставок газа из России в рублях.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом. Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров», — так написал Медведев.

Напомним, Еврокомиссия направила странам ЕС документ, разъясняющий механизм оплаты за поставки российского газа в рублях, не нарушая условий введённых против России санкционных мер. Схема исключает блокировку западными странами оплаты за российский газ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германии предстоит в текущем году заплатить России рекордные суммы за нефть и газ.

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