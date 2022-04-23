Тель-Авив, Израиль, , 01:55 — REGNUM Две ракеты из сектора Газа запущены на израильскую территорию, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

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Сообщается, что одна из ракет упала на открытой местной в Израиле, вторая взорвалась в самом секторе Газа. По предварительным данным, пострадавших или погибших не было. Инфраструктура также не получила повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Палестины Махмуд Аббас обвинил Израиль за обострение обстановки в регионе. По его словам, израильские власти устроили рост напряженности на Восточном Иерусалиме.