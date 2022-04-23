Восточный Иерусалим, , 01:34 — REGNUM В вечерней молитве под открытым небом в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме, 22 апреля приняли участие более 100 тыс. мусульман. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Мечеть Аль-Акса, юго-восточная часть Храмовой горы

Для молитвы перед ифтаром — ночным разговением после дневного воздержания от пищи во время месяца поста Рамадан, в Аль-Аксу прибыли палестинцы (мужчины и женщины) со всего Западного берега реки Иордан, получившие разрешение на посещение этой важнейшей исламской святыни.

Отмечается, что несколько тысяч верующих, из-за отказа в пропуске через контрольно-пропускной пункт в Каландии, не смогли попасть в мечеть и были вынуждены вернуться домой.

В ходе столкновений, возобновившихся в Иерусалиме утром 22 апреля между радикально настроенными арабами и израильской полицией, пострадало 57 человек, 14 из них были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас в ходе встречи в Рамалле с делегацией эмиссаров из Госдепа США возложил ответственность за обострение обстановки в регионе на Израиль.

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