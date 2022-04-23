Рим, , 01:32 — REGNUM Резкое ухудшение отношений между Россией и Италией произошло на фоне ситуации на Украине. Такое заявление сделал 22 апреля посол России в Италии Сергей Разов в интервью телеканалу Rete 4.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как пояснил Разов, отношения между странами находятся в серьёзном упадке, но это не зависит от России. Разов отметил, что российская сторона сожалеет о высылке 30 своих дипломатов и, как того требует дипломатическая практика, в ближайшее время будет дан пропорциональный ответ.

Также посол прокомментировал информацию о рассмотрении Италией вопроса о поставке Украине Римом бронированных транспортных средств, противотанкового оружия и обмундирования.

«Мне кажется странной логикой, что для достижения мира надо отправлять тяжелое вооружение. Я могу только сказать итальянским властям, что этим оружием будут убивать гражданских лиц и российских военных и это не пойдет на пользу нашим отношениям. Но не все итальянцы поддерживают такие меры», — отметил Разов.

Результаты опросов общественного мнения в Италии подтверждают, что большинство жителей страны не поддерживает отправку вооружений на Украину. Кроме того, в стране сформировалась достаточно большая группа, состоящая из политиков, журналистов, аналитиков и философов, выступающая против передачи Украине любого оружия, так как это, по их мнению, вызовет напряжённость и не будет способствовать мирному урегулированию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство граждан Италии полагают, что СМИ вместо рассказов о реальной ситуации на Украине занимаются пропагандой по заданию «сверху»

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