Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Американский режиссёр Майкл Сарноски, известный по картине «Свинья», собирается экранизировать комикс «Сабрина» Ника Дрнасо. Об этом 22 апреля пишет портал KinoNews. ru.

Майкл Сарноски Кадр из интервью для Gold Derby

Ожидается, что режиссёр приступит к работе над проектом сразу после завершения съёмок спин-оффа «Тихого места». Производством ленты займутся студии New Regency и RT Features.

Напомним, что Майкл Сарноски получил всеобщее признание после выхода его авторского фильма «Свинья» в 2021 году. Главную роль в картине, получившей ряд премий и номинаций, сыграл Николас Кейдж.

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