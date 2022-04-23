Вашингтон, 23 апреля 2022, 09:39 — REGNUM Американский режиссёр Майкл Сарноски, известный по картине «Свинья», собирается экранизировать комикс «Сабрина» Ника Дрнасо. Об этом 22 апреля пишет портал KinoNews. ru.
Ожидается, что режиссёр приступит к работе над проектом сразу после завершения съёмок спин-оффа «Тихого места». Производством ленты займутся студии New Regency и RT Features.
Напомним, что Майкл Сарноски получил всеобщее признание после выхода его авторского фильма «Свинья» в 2021 году. Главную роль в картине, получившей ряд премий и номинаций, сыграл Николас Кейдж.
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