Кабул, , 01:29 — REGNUM По меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва фугаса, прогремевшего в одном из районов афганской столицы Кабула. Об этом 22 апреля передал телеканал TOLOnews.

Взрыв в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошел днем на улице Дар-уль-Аман в седьмом округе города.

Напомним, 22 апреля в мечети, расположенной в афганской провинции Кундуз, прогремел взрыв, из-за чего погибли или получили ранения свыше 30 человек.

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