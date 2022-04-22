Кабул, 23 апреля, 2022, 01:29 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва фугаса, прогремевшего в одном из районов афганской столицы Кабула. Об этом 22 апреля передал телеканал TOLOnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Инцидент произошел днем на улице Дар-уль-Аман в седьмом округе города.

Напомним, 22 апреля в мечети, расположенной в афганской провинции Кундуз, прогремел взрыв, из-за чего погибли или получили ранения свыше 30 человек.