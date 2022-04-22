Рим, 23 апреля, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Власти европейских стран могут сделать основную ставку на развитие и продвижение электромобилей в качестве «экологичного» транспорта, отметил в интервью AGI 22 апреля член совета итальянской бизнес-ассоциации Confindustria Марко Бонометти.

Marines.mil Электромобили

Но таким путем ЕС может снова прийти к «зависимости», только теперь не то России (в сфере газа), а от Китая, отметил он.

Довольно абсурдно делать ставку на развитие электромобилей для страны, которая импортирует энергию для производства электричества, а также не обладает ни запасами никеля, ни запасами лития, считает Бонометти.

Бонометти также напомнил, что слишком решительный отказ от традиционного транспорта в пользу электромобилей поставит под угрозу миллионы рабочих мест в ЕС.