Грозный, , 01:15 — REGNUM Новый отряд добровольцев отправился из Чечни для участия в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью», — отметил он.

Кадыров добавил, что все добровольцы прошли необходимый курс подготовки в Российском университете спецназа. Там их обучили основам ведения боевых действий. Также Кадыров пожелал добровольцам удачи и победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что большинство из группировки нацистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе хотят сдаться. По его словам, боевикам сложить оружие не позволяет руководство.