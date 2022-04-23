23 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова главы российского МИД о том, что переговорный процесс между Россией и Украиной застопорился.

Артур Савин, , 11:10 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что переговоры Москвы и Киева застопорились, Россия так и не получила ответа от Украины на свои предложения, спровоцировало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ну, это в очередной раз говорит о том, что Украина не готова к переговорам. В Киеве не могут ставить ультиматумы нам, не в том они положении сейчас», — поделилась своим мнением Ольга Ж.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия всеми силами пытается перевести процесс в дипломатическое русло, но Киев раз за разом саботирует любые переговоры с Москвой.

«Они застопорились только по вине украинской стороны. Россия много раз проявляла инициативу, но Украина постоянно отказывалась. Если бы Зеленский реально думал об интересах своего народа, то давно бы приказал нацикам сложить оружие», — уверен Семён Б.

«Украина столько времени саботирует все переговоры, но при этом ноет. Вам что, Запад не разрешает с нами начать нормально контактировать?» — интересуется Донат В.

Некоторые комментаторы сомневаются в том, что с Украиной вообще стоит искать диалог, потому что это совершенно недоговороспособное государство.

«О чём вообще можно говорить с Украиной, которая не сдержала ни одно своё слово, данное ранее? Взять те же Минские соглашения. К чему мы в итоге пришли?» — вопрошает Дина Б.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что переговоры, плавно перетекающие в мирный договор — это смерть России.

«Какие могут быть переговоры с нацистами? Как только Россия подпишет мирный договор, пятая колона внутри нашей страны тут же устроит государственный переворот. Предатели внутри страны спят и видят, как наше руководство проявит слабость. Нельзя давать даже повода!» — считает Стас Л.

Ряд пользователей указывает на то, что главным переговорщиком с Украиной сейчас выступает российская армия, которая с каждый днём приближает момент подписания киевским руководством документа о безоговорочной капитуляции.

«Пора прекратить предлагать им провести переговоры. Это Зеленский должен просить, умолять Россию. Если бы он сразу отдал приказ своим нацикам сложить оружие, внял предупреждению не вступать в НАТО, то ничего бы из этого не было», — уверена Гузель Ф.

«Не надо суетиться, следует продолжать усиленно бомбить военную инфраструктуру, сокращая тем самым военный потенциал бандеровцев. Они сами же скоро будут капитуляцию подписывать», — убеждён Юрий П.

Нашлись и те, кто отмечают, что Киев настроен на продолжение войны, а значит, России необходимо быть готовой дать достойный на это ответ.

«Ну так не надо переговоры словами вести. Надо ракетами. Бандеровцы такие аргументы много лучше воспринимают», — подметил Сергей Р.

«Ждут западное оружие! Затишье перед бурей! Никаких переговоров! Мочить нацистов, и точка!» — требует Марианна А.

Напомним, 22 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди о том, что переговоры Москвы и Киева застопорились. Глава МИД РФ добавил также, что Россия так и не получила ответа от Украины на свои предложения.