Рим, , 01:13 — REGNUM Для того, чтобы снизить потребление энергии и расходы на нее, граждане могут меньше пользоваться автомобилем, медленнее на нем ездить, выбирать поезд вместо самолета, с такими рекомендациями выступили 22 апреля в Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен © European Union 2019 – Source EP

Кроме того, граждане могут «прикрутить» отопление в собственном доме, работать из дома, а не из офиса, больше ходить пешком и ездить на велосипедах, советуют брюссельские чиновники.

Отмечается, что подобные действия помогут и тратить меньше средств, и «снижать зависимость ЕС от российского топлива», и помогать экологии.