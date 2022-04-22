Рим, 23 апреля, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Для того, чтобы снизить потребление энергии и расходы на нее, граждане могут меньше пользоваться автомобилем, медленнее на нем ездить, выбирать поезд вместо самолета, с такими рекомендациями выступили 22 апреля в Еврокомиссии.

European Union 2019 – Source EP Урсула фон дер Ляйен

Кроме того, граждане могут «прикрутить» отопление в собственном доме, работать из дома, а не из офиса, больше ходить пешком и ездить на велосипедах, советуют брюссельские чиновники.

Отмечается, что подобные действия помогут и тратить меньше средств, и «снижать зависимость ЕС от российского топлива», и помогать экологии.