Канберра, , 09:39 — REGNUM Австралийский певец The Kid Laroi (Чарльтон Кеннет Джеффри Ховард) выпустил видеоклип под названием Thousand Miles. Об этом написало издание Rolling Stone 22 апреля.

The Kid Laroi Кадр из клипа Thousand Miles

В ролике музыкант примеряет на себя сразу два образа — «хорошего» человека в белом костюме и антагониста в красном, пытающегося всячески усложнить жизнь первому. Режиссёром клипа выступил Кристиан Бреслауэр, известный по сотрудничеству с The Weeknd (Эйбел Тесфайе).

Ранее The Kid Laroi анонсировал выход своего дебютного альбома. Пластинка под названием Kids Are Growing Up должна увидеть свет в 2022 году.

