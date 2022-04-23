Канберра, 23 апреля 2022, 09:39 — REGNUM Австралийский певец The Kid Laroi (Чарльтон Кеннет Джеффри Ховард) выпустил видеоклип под названием Thousand Miles. Об этом написало издание Rolling Stone 22 апреля.
В ролике музыкант примеряет на себя сразу два образа — «хорошего» человека в белом костюме и антагониста в красном, пытающегося всячески усложнить жизнь первому. Режиссёром клипа выступил Кристиан Бреслауэр, известный по сотрудничеству с The Weeknd (Эйбел Тесфайе).
Ранее The Kid Laroi анонсировал выход своего дебютного альбома. Пластинка под названием Kids Are Growing Up должна увидеть свет в 2022 году.
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