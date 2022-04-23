Рим, , 01:06 — REGNUM Правительство Италии говорит о желании способствовать возвращению мира на территории Украины и одновременно собирается направить Киеву вторую партию «тяжелого вооружения», заявил 22 апреля посол России в Италии Сергей Разов.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Для меня это странная логика — посылать оружие, чтобы сохранить мир», — сказал дипломат.

«Из этого оружия могут быть убиты наши граждане. Конечно, это ухудшит отношения двух наших стран», — добавил он.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали около 100 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.

Представители большинства политических партий и всех основных СМИ Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.