Москва, , 01:06 — REGNUM В России ценят решение Еврокомиссии о возможности оплаты российского газа за рубли. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России всё-таки может применяться европейским бизнесом. Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнёров», — написал Медведев.

По его словам, позиция Еврокомиссии особенно ценна «с учётом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев»: «Ну, а если серьёзно, то и недели не протянут».