Нью-Йорк, США, , 00:58 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 апреля — последнего рабочего дня недели — снижением. Больше других потерял Dow Jones.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 981,36 пункта (2,82%), до уровня 33 811,40 пункта. S& P 500 подешевел на 121,88 пункта (2,77%), до уровня 4271,78 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 335,36 пункта (2,55%), до уровня 12 839,29 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,07 (1,99%), до уровня $101,72 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 апреля снижением.

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