Рим, 23 апреля, 2022, 00:57 — ИА Регнум. 39,3% граждан Италии полагают, что СМИ вместо рассказов о реальной ситуации на Украине занимаются пропагандой по заданию «сверху», таковы опубликованные 22 апреля итоги опроса Termometro Politico.

Альберт Анкер. Фермеры и газеты. 1867

Еще 32,6% респондентов полагают, что искренность СМИ — неполная: для 13,2% граждан в медиа слишком широко представлены «фактически пророссийские» версии, для 19,4% — «прозападные», в обоих случаях — для повышения читаемости.

«Искренней и взвешенной» позицию СМИ по украинским событиям считают 24% респондентов.