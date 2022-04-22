Вашингтон, 23 апреля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия возле школы в американской столице Вашингтоне, передает телеканал CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Сообщается, что перестрелка произошла возле университета округа Колумбия. В результате стрельбы пострадали двое мужчин и несовершеннолетняя девушка. Сведений о состоянии их здоровья не поступало. Других подробностей пока также не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля стрельба произошла в клубе Cara’s Lounge в штате Южная Каролина в США. В результате происшествия пострадали девять человек.