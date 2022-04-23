Вашингтон, 23 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Компания Netflix отказалась от производства второй части боевика «Яркость» с Уиллом Смитом. Об этом 22 апреля пишет издание «Афиша Daily» со ссылкой на репортёра Bloomberg Лукаса Шоу.

Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США Уилл Смит в роли Генри Брогана

Как сообщается, подобное решение компании не связано с недавним скандалом вокруг Смита, однако точная причина не раскрывается. Также известно, что National Geographic отложил производство картины «От полюса до полюса», в которой тоже должен был поучаствовать актёр, на осень 2022 года.

Ранее Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях ближайшие 10 лет. Поводом для «наказания» послужил инцидент с участием актёра на церемонии вручения премии «Оскар».