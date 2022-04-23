Сараево, , 00:35 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,7 зарегистрированы в Боснии и Герцеговине, сообщает на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

Землетрясение произошло в 23:07 по местному времени (23 апреля 00:07 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 42 км от города Мостар (население более 100 тыс. человек), а их очаг залегал на глубине 5 км. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в уезде Вранча на юго-востоке Румынии произошло землетрясение силой 3,4 баллов по шкале Рихтера.

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